مستوطنون يطعنون شابًا من جنين ويشقون طريقاً استيطانية في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مجموعة من المستوطنين على طعن الشاب أحمد كبها (24 سنة) من قرية طورة الغربية في جنين، مما أدى لإصابته بجراح خطرة.وذكرت مصادر محلية أن الشاب كبها تعرض لست طعنات في العمود الفقري والظهر وخلف الأذن، بعد انتهاء عمله في مدينة حيفا مساء أمس، ويرقد الآن في المستشفى الحكومي في جنين لتلقي العلاج.وفي رام الله، تواصل جرافات الاحتلال والمستوطنين شق طريق استعماري جديد، في أراضي قرية كفر مالك شرق رام الله لصالح توسعة مستعمرة (كوخاب هشهاير) المقامة على أراضي القرية.وتعمل جرافات الاحتلال منذ يوم أمس على شق الطريق الاستيطاني ملتهمة مئات الدونمات من أراضي المواطنين.وتشهد قرية كفر مالك في الآونة الأخيرة اعتداءات مكثفة من المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.ويسعى مستوطنو (كفار شاحر) المقامة على أراضي كفر مالك للسيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب.