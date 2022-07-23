شؤون فلسطينية

"الجهاد" تشيد بموقف الوزيرة البحرينية مي آل خليفة الرافض للتطبيع مع الاحتلال

"الجهاد" تشيد بموقف الوزيرة البحرينية مي آل خليفة الرافض للتطبيع مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي عبرت عن رفضها للتطبيع وامتنعت عن مصافحة مندوب الاحتلال في البحرين، في موقف يمثل الشعب البحريني ويلتزم بثوابت الأمة.

وقال سلمي في تصريح صحفي اليوم السبت: "نعبر عن تضامننا مع الوزيرة، التي اتخذت موقفاً عملياً جريئاً وحاسماً في رفض التطبيع، غير آبهة بالعواقب، لتجسد بذلك الإرادة الحقيقية لأحرار وحرائر أمتنا".

ووجه سلمي التحية للشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والتحية للشعب البحريني "الذي يعبر أبناؤه الأحرار كل يوم عن موقفهم الرافض لكل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني".

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