"الزراعة" بغزة تعلن عن إجراءات جديدة لدعم قطاع الدواجن





وقالت الوزارة: إنه "من ضمن الإجراءات، ضبط ادخالات البيض المخصب خلال الثلاثة شهور الماضية بحيث تلبي حاجة السوق المحلي وتحافظ على استقرار الأسعار للمزارع والمستهلك".





وأضافت: "هناك متابعة حثيثة للفقاسات، وتتبع لسلسلة الإنتاج من دخول البيض ووصوله للفقاسات وخلال مرحلة التحضين والفقس للصوص وتوزيعه للمرابين".





وتابعت الوزارة: "نعمل على تقديم الخدمات والاستشارات البيطرية للأخوة المربين ومراقبة الصحة العامة خلال فترة التربية".





هذا وفتحت الوزارة، باب التسجيل و الترخيص المجاني للمزارع بشقيها المفتوحة والمغلقة وذلك لسهولة الوصول إليها وتقديم الخدمة البيطرية اللازمة.





وأردفت: "تقرر منع دخول الدواجن المبردة والمجمدة من قبل عيد الأضحى المبارك لدعم المنتج المحلي والوقوف بجانب المزارع الفلسطيني".





كما ومنعت الوزارة، استيراد الجناح والظهر المجمد حتى استقرار الأسعار لدي المزارعين وتوفيرها بأسعار عادلة للمزارع والمستهلك.





وأكملت: "تم الاتفاق على إنشاء مجلس الدواجن بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف الفاعلة في قطاع الدواجن لتوسيع حيز الاستشارة في مجال صناعة القرار في هذا القطاع المهم".





واختتمت الوزارة بالقول: "توافقنا مع وزارة الاقتصاد الوطني بالتأكيد على المربين والموزعين بعدم شراء الدواجن من المزرعة بأقل من تسعة شيكل للكيلوجرام وذلك حرصاً على عدم إلحاق الخسارة بالمربين".

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الزراعة بغزة، اليوم السبت، عن سلسلة إجراءات قامت بها مؤخرًا، دعمًا للمنتج المحلي لدى المربين في قطاع الدواجن، وحرصًا منا على استقرار أسعارها في السوق المحلي.