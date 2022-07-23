بعد يوم من إطلاق النار عليه.. كيف تبدو الحالة الصحية للدكتور الشاعر؟

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد نصر الله الشاعر شقيق د. ناصر الدين الشاعر أن الحالة الصحية للدكتور ناصر مستقرة حتى هذه اللحظة ولا يوجد أي خطر يهدد حياته.وقال نصر الله في حديثه لـ"دنيا الوطن": إنه " تم مساء أمس الجمعة إجراء عملية جراحية للدكتور ناصر وذلك لتنظيف أماكن العيارات النارية التي أصابت أطرافه السفلية، حيث أُصيب بتهتك كبير في عظمة الفخد السفلية تحتاج عدة عمليات مستقبلية ".وأضاف "بحسب الطبيب المشرف على الدكتور ناصر فقد أُصيب بخمس رصاصات في الطرف الأيسر ورصاصتين في الطرف الأيمن، حيث تم اخراج رصاصة واحدة والباقي لم يتم إخراجها لصعوبة الوضع".وبين نصر الله بأنه لا يوجد أي تضرر في الاوعية الدموية إضافة إلى أن حركة الأعصاب بحالة جيدة ولا يوجد أي مشكلة فيها.وأشار إلى أنهم لا يوجهون أي اتهام لأي جهة أو شخص كان وذلك لأن من فعل ذلك يريد طرح الفتنة في المجتمع من خلال توجيه أصابع الاتهام لأشخاص وجهات وغايتهم من ذلك الانجرار إلى مربع من الفتنة التي لا نهاية لها.وأوضح أن عديد من الجهات الاعتبارية والقيادية تواصلت مع الدكتور الشاعر مؤكدة التزامها بفتح تحقيق كامل بما جرى للوصول إلى الفاعل ومحاسبته، مشيرين إلى أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه في ظل عدم معرفة إن كان الدكتور ناصر آخر المستهدفين أم أن هناك ضحايا قادمة.وطالب أجهزة أمن السلطة والأجهزة الشرطية بالتحقيق بالموضوع وذلك لأن الدكتور ناصر لا يوجد له أي من العداوات السياسية أو الوظيفية التي قد توصل إلى القتل العمد.