مصرع طفل جراء دهسه من قبل مركبة بمحافظة شمال غزة

لقي طفل اليوم السبت، مصرعه، جراء دهسه من قبل مركبة، بمحافظة شمال غزة.





وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن الطفل يحيى محمد أبو غزال (9 سنوات) توفي على الفور جراء دهسه من قبل مركبة من نوع تركتر بقيادة السائق (ن، ص) 20 عاماً بالقرب من مفترق الصناعية، حيث تم نقله للمستشفى الاندونيسي جثة هامدة.



وأشارت الشرطة، إلى أنه تم توقيف السائق وحجز المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.





رام الله - دنيا الوطن