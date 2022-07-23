شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين يدين تهديد حياة الصحفي العامر خلال حادثة إطلاق النار على الشاعر

رام الله - دنيا الوطن
يدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد عبارات الإدانة تهديد حياة الصحفي الكاتب نواف العامر ( 60 عاماً) خلال حادثة إطلاق النار على نائب رئيس الوزراء الأسبق، وزير التعليم السابق الأكاديمي د. ناصر الدين الشاعر في نابلس شمال الضفة الغربية.

ووفق إفادة الصحفي نواف العامر للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإنه كان بجوار الدكتور ناصر الدين الشاعر حين كان يقود سيارته الجيب من نوع "سانتافيه" أبيض اللون، في وسط بلدة كفر قليل في نابلس، حيث اعترضت طريقهم سيارة مدنية تقل شخصين مسلحين ملثمين، وطلب أحدهما من الدكتور الشاعر الترجل، غير أنه رفض التجاوب معهما، فأطلق أحد المسلحين النار تجاهه وأصابه في ساقه اليمنى ورغم إصابته واصل الدكتور الشاعر التحرك بسيارته مبتعدًا عشرات الأمتار وصولاً إلى المفترق الرئيسي المؤدي للبلدة، حيث عاودت سيارة المسلحين اعتراض سيارته، وأطلقت عدة أعيرة مباشرة تجاهه حيث أصيب بنحو 5-6 رصاصات في ساقيه، نقل إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس.

ويؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ضرورة ملاحقة ومحاسبة المتورطين في محاولة الاغتيال الاثمة التي انطوت على تهديد حياة الصحفي نواف العامر كما هددت حياة د ناصر الشاعر، ويحذر من خطورة تفشي ظواهر الفستان الأمني على أمن واستقرار المجتمع.

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