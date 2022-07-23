الشعبيّة تثمّن الموقف العروبي للوزيرة البحرينية مي آل خليفة الرافض للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنثمّنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، موقف الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لرفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين ومواجهتها للتطبيع في بلادها.ورأت الشعبيّة أنّ هذا الموقف العروبي الذي اتخذته الوزيرة مي يعبّر من جديد عن أصالة الشعب البحريني المناهض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، رغم الحملات الأمنية من قِبل النظام ضد الرافضين للتطبيع.ودعت الجماهير العربيّة وقواها ومنها في دولة البحرين الشقيقة إلى التصدي لكل جرائم التطبيع التي ترتكب جهارًا نهارًا من قِبل النظام في البحرين وأنظمةٍ أخرى في الخليج وغيرها على حساب قضية فلسطين، ومن أجل مصالِح الزمر الحاكمة التي استسهلت طريق التفريط والتبعيّة حمايةً لمصالحها.