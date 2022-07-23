"المالية" بغزة توضح سـبب أزمتها المالية

رام الله - دنيا الوطنكشف وكيل وزارة المالية، بغزة، عوني الباشا اليوم السبت، أن لجنة متابعة العمل الحكومي، تعاني من أزمة مالية، وأن هناك ديوناً للبنوك، وتحاول تجاوز الأزمة.وقال الباشا خلال تصريحات لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة،: إنه "لا يمكن الحديث عن عدم وجود رواتب للشهر المقبل ولكن ما يتم الحديث عنه قد يكون بشأن نسبة الرواتب، نتيجة لانخفاض الإيرادات".وأردف: أن سبب الأزمة المالية التي تعاني منها، هو تحملها لعدد من الارتفاعات على الأسعار في عدد من السلع وخاصة الوقود التي تكفلت بتحملها، دون أن تحمل المواطن أي زيادات، مما أدى لتراكم الأزمة المالية.وكانت وزارة المالية، بغزة، أعلنت موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران/ يونيو في الرابع من تموز/ يوليو بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيكل.