ملك البحرين يقيل مسؤولة بسبب رفضها التطبيع ومصافحة سفير الاحتلال





كما ورفضت السماح لمستثمرين يهود إمريكان لتشييد حي يهودي مع كتابات إرشادية ونجمة داوود تستقبل السياح من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي.



رام الله - دنيا الوطنأقال ملك البحرين حمد بن عيسى بن سليمان آل خليفة، اليوم السبت، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها في رئاسة هيئة الثقافة والآثار.جاء ذلك بعد رفضها مصافحة سفير الاحتلال الإسرائيلي، خلال بيت عزاء أقامه السفير الأمريكي في المنامة.وأصدر ملك البحرين مرسوما بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.يذكر أن الشيخة مي رفضت تهويد الاحياء القديمة للعاصمة، المنامة، ويشمل ذلك تهويد ابتداء من باب البحرين وشارع المتنبي وصولا إلى الكنيس اليهودي الواقع في شارع صعصعة بن صوحان بالمنامة القديمة.