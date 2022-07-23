غزة: "المباحث" توقف شخصًا أطلق النار خلال استقبال الحُجاج

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المباحث العامة بالشرطة بغزة، مساء الخميس، شاباً أطلق النار خارج إطار القانون خلال استقبال حُجاج بيت الله الحرام.وقالت المباحث العامة بمحافظة غزة - قسم مباحث الشيخ الرضوان، إن معلومات وردت بوجود إطلاق نار في الهواء بمنطقة النصر، تم على إثرها البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة.وأشارت المباحث إلى أنه تم توقيف الشاب ويدعى (فادي، م) ويبلغ 20 عاماً، وقد اعترف بإطلاق النار في الهواء من قطعة سلاح نوع "كلاشنكوف"، احتفالاً بعودة والديه من الحج.وأضافت أنها صادرت قطعة السلاح المستخدمة، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.وشدّدت المباحث أنها تواصل جهودها المكثفة لضبط أية حالات إطلاق للنار خارج إطار القانون؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيزاً لحالة الأمن والسلم المجتمعي.