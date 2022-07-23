شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة تحدد سعر كيلو الدجاج في المزرعة للمربين والموزعين

"الاقتصاد" بغزة تحدد سعر كيلو الدجاج في المزرعة للمربين والموزعين
مزارع الدجاج
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد بغزة إنها توافقت مع وزارة الزراعة على تحديد سعر بيع الدواجن في المزرعة للمربين والموزعين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى خلال حديث لـ (الرأي)، على المربين والموزعين بعدم شراء الدواجن من المزرعة بأقل من تسعة شيكل للكيلوجرام، وذلك حرصاً على عدم الحاق الخسارة بالمربين.

وقال إن هذه الخطوة تأتي بالتوافق بين الوزارتين واستكمالاً لما تم نشره سابقاً من توجهات تصب في مصلحة المزارع الفلسطيني وعدم خسارته، مثل سحب الكميات الفائضة من الإنتاج وتجميدها ومراجعة مدخلات الإنتاج ومراقبة السوق.

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