شؤون فلسطينية

رام الله: "المواصلات" تكشف عن قرار ملزِم لسائقي المركبات العمومية بشأن تشغيل المُكيف

رام الله: "المواصلات" تكشف عن قرار ملزِم لسائقي المركبات العمومية بشأن تشغيل المُكيف
مركبات عمومي- الضفة
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى الرحال، اليوم السبت، عن قرار يلزم سائقي المركبات العمومية بتشغيل المُكيف للركاب فترة التنقل والسفر. 

وقال الرحال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الراكب له الحق أن يشغل سائق المركبة العمومية مكيف الهواء، وإذا لم يشغله يمكنهم الشكوى عبر الرقم 150". 

وأضاف: "يجب على المركبة العمومية توفر المكيف بداخلها والتي بدوره إيجاد جو مناخي مناسب للركاب، خاصة الحالات المرضية التي تحتاج مناخًا لا يعرض أجسامهم للضرر". 

وشدد الرحال على أن السائق مُلزم بتوفير المكيف داخل المركبة، وتلبية رغبة الركاب أثناء السفر، وذلك ضمن سياسة تطوير الخدمة في النقل العام.

وأوضح أن مراقب المرور ووزارة النقل تأخذ بالحسبان قيمة استهلاك المكيف من الوقـود، ويتم احتسابه بأجور التعرفة التي هي على خطوط الخدمة. 

وحذر الرحال، السائقين من مخالفة القرارات والتعليمات، مؤكدًا أن وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور ستضع غرامات مالية على ذلك، ضمن بند "عدم الالتزام بتعليمات وزارة النقل والمواصلات". 

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