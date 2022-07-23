نقابة المحامين تدين الاعتداء على الأكاديمي الشاعر





وتابع: "نعتبر أن الهدف من ذلك هو فقط ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه وغاياته".



وأكد الشلة أن نقابة المحامين ستتابع بإمكانياتها القانونية ما حصل مع الدكتور ناصر الشاعر رافضين ومستنكرين لهذا الفعل ولأي فعل خارج على القانون.



رام الله - دنيا الوطنأدان عضو مجلس نقابة المحامين المحامي، أمجد الشلة، حادثة الاعتداء على الأكاديمي الدكتور ناصر الشاعر في نابلس مساء اليوم.واعتبر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الاعتداء هو جريمة كاملة الأركان وعلى مؤسسات إنفاذ القانونالعمل فوراً على القاء القبض على الجناة و تقديمهم للعدالة.وقال الشلة: "في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين حراكاتها وفعالياتها المهنية والقانونية ضد بعض القرارات بقانون المعدلة لبعض القوانين و ما تمارسه نقابة المحامين من دور مركزي واصيل في المجتمع بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة وعن استقلالية القوانين و احترام سيادتها لا يسعنا نحن فينقابة المحامين الا ان نرفض الاعتداء المجرم الذي وقع بحق الدكتور الشاعر.