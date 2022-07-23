نقابة المهندسين-مركز القدس تصدر بياناً بخصوص إطلاق النار على الشاعر

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة المهندسين-مركز القدس، اليوم السبت، بياناً بخصوص إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر.وأدانت نقابة المهندسين – مركز القدس وبشدّة، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاعتداء الغاشم من قبل مجهولين على نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر.وأكدت النقابة أن هذه الأعمال تعتبر تجاوزاً خطيراً يهدد أمن الوطن ومتانة نسيجه الاجتماعي، مطالبة الجهات الأمنيّة والسيادية بمتابعه هذه الجريمة وكشف الجناة ومحاسبتهم أمام القانون ووضع حد لكل اشكال فوضى السلاح واستهداف السلم الأهلي ووحده النسيج الاجتماعي والاستخفاف بالقانون الفلسطيني.