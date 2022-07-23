"الشخصيات المستقلة" تدين جريمة إطلاق النار على الشاعر

رام الله - دنيا الوطنيدين تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية جريمة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر مساء اليوم الجمعة من قبل مجهولين في مدينة نابلس ما أدى لإصابته و نقله للمشفى.وقال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "التجمع يدق ناقوس الخطر ويحذر من الفتنة، ويؤكد على ضرورة قيام السلطة بمحاسبة وكشف الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذا الجرم ومن يقف خلفها ردءاً للفتنة".ويؤكد التجمع بأن الدكتور ناصر الدين الشاعر كان ولا يزال رجلاً وطنياً وحدوياً، ويعلن تضامنه الكامل معه و مع أسرته و مع كل الشرفاء الوطنيين.