عربي

السعودية: استدعاء أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

السعودية: استدعاء أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الخاص بالألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قالت الهيئة العامة إنه عرض محتوى مخالفا لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين ويساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما هو مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها.

ونشرت الهيئة رابطا الكترونيا بشأن ضوابط اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع في المملكة.


أخبار ذات صلة

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قررنا ترك الحكم للمدنيين

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قررنا ترك الحكم للمدنيين

سوريا: طائرة مسيرة تقصف سيارة في القامشلي

سوريا: طائرة مسيرة تقصف سيارة في القامشلي

ميقاتي يحذر من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

ميقاتي يحذر من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

الخارجية العراقية: إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن هجوم دهوك &#34;مزحة سوداء لا نقبلها&#34;

الخارجية العراقية: إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن هجوم دهوك "مزحة سوداء لا نقبلها"

للمرة الأولى في تاريخها.. وكالة الأنباء الرسمية في لبنان تتوقف عن نشر الأخبار

للمرة الأولى في تاريخها.. وكالة الأنباء الرسمية في لبنان تتوقف عن نشر الأخبار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين-مركز القدس تصدر بياناً بخصوص إطلاق النار على الشاعر

نقابة المهندسين-مركز القدس تصدر بياناً بخصوص إطلاق النار على الشاعر

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر

"المبادرة الوطنية" تستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر

بدران يهاتف الشاعر مهنئاً بسلامته بعد تعرضه لإطلاق نار

بدران يهاتف الشاعر مهنئاً بسلامته بعد تعرضه لإطلاق نار

دويك: محاولة اغتيال الشاعر جبانة ومؤشر خطير

دويك: محاولة اغتيال الشاعر جبانة ومؤشر خطير

(فدا) يدين بشدة حادث إطلاق النار على الشاعر

(فدا) يدين بشدة حادث إطلاق النار على الشاعر

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من الضفة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تدين الاعتداء على الدكتور الشاعر

"العربية الفلسطينية" تدين الاعتداء على الدكتور الشاعر

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

منوعات

صورة: أصبحت شابة..ابنة الفنانة السورية سلافة معمار تتفوق عليها جمالاً

صورة: أصبحت شابة..ابنة الفنانة السورية سلافة معمار تتفوق عليها جمالاً

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم &#34;كيرة والجن&#34; يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم "كيرة والجن" يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

عربي

السعودية: استدعاء أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

السعودية: استدعاء أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى

سوريا: طائرة مسيرة تقصف سيارة في القامشلي

سوريا: طائرة مسيرة تقصف سيارة في القامشلي

ميقاتي يحذر من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

ميقاتي يحذر من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية