"المبادرة الوطنية" تستنكر الاعتداء على الدكتور ناصر الشاعر





ودعت "المبادرة" إلى تكاتف جهود كل الوطنيين والمخلصين لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني لصد ومحاصرة كل مظاهر الفلتان الأمني وما يمثله من مخاطر على النسيج الوطني والسلم الأهلي، والقضية الوطنية.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاعتداء الإجرامي الذي وقع اليوم على المناضل الوطني والشخصية الوطنية المعروفة د. ناصر الشاعر.وطالبت "المبادرة" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باعتقال ومحاسبة كل من شارك في هذا الاعتداء الآثم .وحذرت "المبادرة"، من "تكرار حالات الفلتان الأمني والاعتداءات على المواطنين"، مؤكدة أن "المستفيد الأكبر من هذا الفلتان والجرائم المرتكبة هو الاحتلال و أعداء الشعب الفلسطيني".