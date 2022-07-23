بدران يهاتف الشاعر مهنئاً بسلامته بعد تعرضه لإطلاق نار

رام الله - دنيا الوطنهاتف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، الدكتور ناصر الدين الشاعر، لتهنئته بالسلامة بعد تعرضه لعملية إطلاق نار جنوبي نابلس.وعبر بدران خلال اتصاله عن أمنياته بالصحة والعافية والشفاء العاجل للدكتور الشاعر، وأن يعود في أقرب وقت ليمارس دوره الأكاديمي والمجتمعي البارز والمتميز كما المعتاد.وأكد أن استهداف الشاعر وإصابته بالرصاص عمل جبان ومدان وجريمة نكراء، معتبراً أن مطلقي النار فئة آثمة وعابثة بأمن مجتمعنا الفلسطيني.وشدد بدران على ضرورة أن تقوم السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الحدث الخطير، وأن يتم الإسراع في التحقيقات للكشف "عن الأيدي الخبيثة التي امتدت لتنال من قامة وطنية وعلمية كبيرة".وأشاد بدران خلال اتصاله بمواقف الشاعر الوحدوية وحرصه على السلم المجتمعي؛ حتى وهو مدرج بدمائه وعلى سرير العلاج.من جانبه شكر الشاعر اتصال بدران، مثمناً حرصه واهتمامه، مقدراً موقف بدران وكافة الرافضين والمستنكرين لجريمة إطلاق النار من الفصائل والهيئات والجهات الحقوقية وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني.