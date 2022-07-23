شؤون فلسطينية

دويك: محاولة اغتيال الشاعر جبانة ومؤشر خطير

دويك: محاولة اغتيال الشاعر جبانة ومؤشر خطير
ناصر الدين الشاعر
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، المنحل، عزيز دويك، على أن محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر "جبانة ومدانة".

وقال دويك في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز): إن هذه الجريمة مؤشر على مرحلة يريد الاحتلال أن يستريح فيها ويدفع الناس لقتال بعضهم البعض، مستدركا: "لكن هذا لن يحدث وستوأد الفتنة في مهدها".

 ودعا إلى ضرورة التحقيق الفوري والقبض على كل المتهمين وإحالتهم للمحاكمة؛ لوأد الفتنة وعدم السماح للاحتلال بالاستفادة من تداعياتها.

وشدد على ضرورة التحرك الوطني في سياق إدانة الحدث باعتباره غريب على أبناء شعبنا الفلسطيني.

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