"العربية الفلسطينية" تدين الاعتداء على الدكتور الشاعر

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبـهـة العربية الفلسطينية الاعتداء السافر الذي تعرض له د.ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الأسبق والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، وإصابته بجروح بالغة، معتبرة أن هذا الاعتداء خارج عن قيم شعبنا وأعرافه الوطنية.وطالبت الجبهة في تصريح صحفي لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، والأجهزة الأمنية، بسرعة التحقيق، والكشف عن الجناة، مشددة على " الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتهديد حياتهم للخطر".وتوجهت الجبهة بالتهنئة بالسلامة من الدكتور الشاعر، متمنية له الشفاء العاجل، مؤكدة هذه الجريمة لا تخدم سوى الاحتلال"، داعية الكل الوطني إلى رص الصفوف ، وتوحيد الجهود من اجل كنس الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الأبدية.