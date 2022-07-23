وزيران إسرائيليان يزوران المغرب الأسبوع المقبل





ومن المتوقع أن يلتقي ساعر، وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي لتوقيع اتفاق لتعزيز التعاون القانوني بين الجانبين، بينما يجتمع الوزير فريج مع عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة.



وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قام الأسبوع الماضي، بأول زيارة رسمية من نوعها للمغرب، بهدف توطيد التعاون العسكري الثنائي بين الجانبين.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة الإسرائيلية في الرباط، أن كلا من وزير العدل غدعون ساعَر، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، سيزوران المغرب في الأسبوع المقبل.