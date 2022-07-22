دولي

اعتقال ثلاثة إيرانيين بشبهة التخطيط لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا

اعتقال ثلاثة إيرانيين بشبهة التخطيط لشن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلًا عن وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة إيرانيين يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات في تركيا ضد إسرائيليين في اسطنبول.
 
وبحسب الصحيفة، قالت قناة (NTV) التركية الخاصة أن "الإيرانيين الثلاثة اعتقلوا في 14 يوليو/ تموز الجاري، في إطار الجزء الثاني من عملية لإحباط الهجمات التي تستهدف إسرائيليين في تركيا".
 
وأضافت أنه "تم سجنهم أمس الخميس ليرتفع عدد الإيرانيين الذين حوكموا بنفس التهم إلى سبعة منذ نهاية يونيو/ حزيران.
 
وكانت إسرائيل قد دعت رعاياها في منتصف يونيو/ حزيران المنصرم إلى مغادرة تركيا على الفور بسبب "خطر حقيقي وفوري" من هجمات إيرانية، غير أنها عادت لتعلن في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم أنها خفضت مستوى التهديد لرعاياها في اسطنبول.

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