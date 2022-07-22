شؤون فلسطينية

الأحد المقبل.. 75 أسيرًا من أسرى الشعبيّة يشرعون في الإضراب عن الطعام

الأحد المقبل.. 75 أسيرًا من أسرى الشعبيّة يشرعون في الإضراب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن أكثر من 75 أسيراً من الجبهة سيشرعون ابتداءً من الأحد المقبل، في إضراب تضامني مع الأسيرين رائد ريان وخليل عواودة ودفاعاً عن الأسرى والأسيرات، وذلك كدفعة أولى، تليها دفعات أخرى.

وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لقد أمعنت مصلحة السجون الصهيونية كعادتها في سياسة التعنت تجاه مطالب أسرانا، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام الرفيق رائد ريان منذ أكثر من مئة وسبعة أيام، وكذلك الأمر الأسير خليل عواودة، كما أنها تُمعن في سياسة التنكيل والتعذيب بحق أسرانا كافة، وخاصةً الأسير القائد عاهد أبو غلمى، والأسير الرفيق شادي معالي".

وأضافت: "وانطلاقاً من هذا التصعيد الخطير، ولمواجهة هذا الصلف، كان لابد من شحذ سيف معركة الجوع – كخيار أخير في مواجهة التعنت والصلف الصهيوني، فبدأت منظمة فرع السجون مخاض إضرابها الإسنادي والتضامني مع الأسرى، وللدفاع عنهم، وعن منجزات الحركة الأسيرة، حيث سيشرع ابتداءً من يوم الأحد القادم أكثر من 75 رفيقاً في إضرابهم التضامني، كدفعة أولى تليها الدفعات إسناداً للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، ودفاعاً عن أسرانا وأسيراتنا".

واختتمت الجبهة بيانها بالقول: "لذا، فإننا نأمل أن تساندونا جماهيرياً ووطنياً وإعلامياً، وأن تصيخوا السمع لطرقات قبضاتنا ونحن نطرق جدران الخزان، مستندين لإرث الحركة الأسيرة، ووصايا غسان كنفاني".

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