هنية: ندعو لسرعة الكشف عن المتورطين بحادثة اطلاق النار على الدكتور الشاعر



ودان رئيس الحركة هذه الجريمة التي تشكل محطة خطيرة خارجة عن الأخلاق الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه الذين يستهدفون الحالة الوطنية الفلسطينية.



ودعا السلطة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيًا إلى سرعة الكشف عن المتورطين في هذه القضية ومحاكمتهم، مشددًا على أن الكل الفلسطيني في حالة هائلة من الغضب إزاء هذه الجريمة النكراء.



وحذر رئيس الحركة من خطورة هذا السلوك الذي مسّ قامة وطنية كبيرة، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يسكت الأصوات الحرة، ويؤدي إلى نتائج صعبة على واقعنا الفلسطيني الداخلي.



رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الجمعة الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي تعرض لمحاولة اغتيال آثمة، معبرًا عن كامل التضامن معه والوقوف إلى جانبه.