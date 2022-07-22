شؤون فلسطينية

"المباحث" توقف شخصين أطلقا النار خلال مناسبة غير مشروعة وسط قطاع غزة

"المباحث" توقف شخصين أطلقا النار خلال مناسبة غير مشروعة وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، شخصين اثنين أطلقا النار في مناسبة غير مشروعة بالمحافظة الوسطى.

وقالت المباحث العامة، في تصريح مقتضب، إنه بناء على معلومات وردت بوجود إطلاق نار في الهواء بدير البلح وسط القطاع، تم البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.

ولفتت المباحث إلى أنه تم توقيف كل من (محمد، ش)، و(محمد، ب) وكلاهما يبلغ 20 عاماً، وقد اعترفا بإطلاق النار من قطعة سلاح نوع "كلاشنكوف" بسبب عودة مسافر من الخارج.

وأضافت أنها صادرت قطعة السلاح، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.

وشدّدت المباحث أنها ستواصل جهودها المكثفة لضبط أية حالات إطلاق للنار خارج إطار القانون؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيزاً لحالة الأمن والسلم الأهلي.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

الأحد المقبل.. 75 أسيرًا من أسرى الشعبيّة يشرعون في الإضراب عن الطعام

الأحد المقبل.. 75 أسيرًا من أسرى الشعبيّة يشرعون في الإضراب عن الطعام

الديمقراطية: زيادة الضرائب والجمارك ترهق حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم

الديمقراطية: زيادة الضرائب والجمارك ترهق حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم

هنية: ندعو لسرعة الكشف عن المتورطين بحادثة اطلاق النار على الدكتور الشاعر

هنية: ندعو لسرعة الكشف عن المتورطين بحادثة اطلاق النار على الدكتور الشاعر

غنام: المرأة الفلسطينية نموذج للعطاء والوحدة وشريك بالنضال والبناء

غنام: المرأة الفلسطينية نموذج للعطاء والوحدة وشريك بالنضال والبناء

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

المجلس الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له ناصر الدين الشاعر

المجلس الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له ناصر الدين الشاعر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: زيادة الضرائب والجمارك ترهق حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم

الديمقراطية: زيادة الضرائب والجمارك ترهق حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم

غنام: المرأة الفلسطينية نموذج للعطاء والوحدة وشريك بالنضال والبناء

غنام: المرأة الفلسطينية نموذج للعطاء والوحدة وشريك بالنضال والبناء

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

فارس: قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ لعواودة يؤكد مجددًا عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال

فارس: قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ لعواودة يؤكد مجددًا عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال

(حماس): ندعو لتحقيق فوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور الشاعر

(حماس): ندعو لتحقيق فوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور الشاعر

مجلس الوزراء يدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

مجلس الوزراء يدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

الرئيس عباس يدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

الرئيس عباس يدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

منوعات

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم &#34;كيرة والجن&#34; يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم "كيرة والجن" يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

عربي

سوريا: طائرة مسيرة تقصف سيارة في القامشلي

سوريا: طائرة مسيرة تقصف سيارة في القامشلي

ميقاتي يحذر من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

ميقاتي يحذر من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته