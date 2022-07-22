"المباحث" توقف شخصين أطلقا النار خلال مناسبة غير مشروعة وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المباحث العامة بالشرطة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، شخصين اثنين أطلقا النار في مناسبة غير مشروعة بالمحافظة الوسطى.وقالت المباحث العامة، في تصريح مقتضب، إنه بناء على معلومات وردت بوجود إطلاق نار في الهواء بدير البلح وسط القطاع، تم البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.ولفتت المباحث إلى أنه تم توقيف كل من (محمد، ش)، و(محمد، ب) وكلاهما يبلغ 20 عاماً، وقد اعترفا بإطلاق النار من قطعة سلاح نوع "كلاشنكوف" بسبب عودة مسافر من الخارج.وأضافت أنها صادرت قطعة السلاح، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة.وشدّدت المباحث أنها ستواصل جهودها المكثفة لضبط أية حالات إطلاق للنار خارج إطار القانون؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيزاً لحالة الأمن والسلم الأهلي.