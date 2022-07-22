غنام: المرأة الفلسطينية نموذج للعطاء والوحدة وشريك بالنضال والبناء

وشارك بالحفل الذي يأتي في ختام جلسات المجلس الإداري للاتحاد عدد من أمهات الشهداء والأسرى والوزيرات والقيادات النسوية الفلسطينية.





ورحبت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام بالحضور في محافظتهم، وخصت بالذكر عضوات المجلس الإداري القادمات من الدول العربية الشقيقية لبنان وسوريا والأردن، ومن قطاع غزة، والقدس العاصمة، موجهة تحياتها للمرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها وخاصة للأسيرات الماجدات خلف قضبان سجون الاحتلال، ومترحمة على الشهداء والشهيدات وعلى رأسهن الصحفيتين شيرين أو عاقلة وغفران وراسنة.



وباركت للحاضرات وخاصة رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير نجاح انعقاد الدورة السابعة للاتحاد التي جمعت كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية في مشهد وحدوي جامع، مشيرة إلى أن رسالة المرأة الفلسطينية أنه يجب علينا الوحدة وأن توجه بوصلتنا نحو الاحتلال، متمنية أن تنعقد الدورة المقبلة في القدس وهي محررة وعاصمة ابدية لدولتنا المستقلة.



وأكدت غنام على أن المرأة الفلسطينية الماجدة المتجذرة في أعماق الأرض لعبت وتلعب دوراً مهماً ومحورياً منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا فهي تصر على التحدي والتقدم والمساهمة في بناء مجتمعنا رغم ما تعانيه بفعل الاحتلال وسياساته القمعية التي تطال كل شيء على أرضنا.





بدورها شكرت رئيس الاتحاد انتصار الوزير المحافظ غنام على الحفل ودعمها المتواصل للاتحاد ونشاطاته وللمرأة الفلسطينية على الصعد كافة.



يشار إلى أن الحفل تضمن عروضا تراثية على أنغام الفلكلور الفلسطيني نفذتها فرقة أصايل للفنون الشعبية التابعة لمحافظة رام الله والبيرة.



















رام الله - دنيا الوطنعلى شرف الذكرى الـ 57 لتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أقامت محافظة رام الله والبيرة، حفل استقبال لأعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري للاتحاد من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، المشاركات في الدورة السابعة للمجلس الإداري -دورة شهيدات الكلمة الحرة: شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة.