التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

رام الله - دنيا الوطندان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني احمد التميمي الاعتداء الذي تعرض له الدكتور ناصر الدين الشاعر.وقال التميمي في بيان له اليوم الجمعة "إن هذا الاعتداء خارج عن القيم الإنسانية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، ويتنافى مع كل الأعراف والقوانين التي رسختها مسيرة شعبنا النضالية الطويلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكد التميمي بان القيادة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص ستقوم بكل ما يلزم وفقا للمقتضيات القانونية لإلقاء القبض على المعتدين ومحاسبتهم".