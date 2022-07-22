المجلس الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له ناصر الدين الشاعر

رام الله - دنيا الوطندان المجلس الوطني الفلسطيني الاعتداء الذي تعرض له الدكتور ناصر الدين الشاعر.وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، مساء اليوم الجمعة، أن كل محاولات النيل من صمود شعبنا ووحدته من خلال العبث بالأمن الداخلي ستواجه بالوعي والحزم من قبل كل الشرفاء من أبناء هذا الشعب العظيم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وثمن المجلس الوطني موقف السيد الرئيس محمود عباس بتوجيه الاجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء والكشف عن المتورطين به، باعتبارها المؤسسة المكلفة دستوريا بالحفاظ على حياة الناس وأرواحهم، وتوفير الأمن والأمان للشعب الفلسطيني في حدود ولايتها.