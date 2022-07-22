ماذا قالت حركة (فتح) حول حادثة اغتيال القيادي بـ(حماس) ناصر الدين الشاعر؟

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على حادثة إطلاق النار على القيادي في حركة (حماس)، ناصر الدين الشاعر، من قبل مجهولين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في مدينة نابلس.ودانت الحركة في بيان أصدرته، مساء اليوم الجمعة، حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.واعتبرت الحركة في بيانها، أن هذه الحادثة خارجة عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.