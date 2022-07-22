شؤون فلسطينية

اعتقال مواطن فلسطيني بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في القدس

اعتقال مواطن فلسطيني بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في القدس
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اليوم الجمعة، مواطنًا فلسطينيًا (33 عامًا) في البلدة القديمة بمدينة القدس، بزعم نيته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب زعم القناة، شوهد المواطن في قسم المراقبة الشرطية وهو يتتبع اليهود بشكل مثير للشكوك، ويشتبه في تخطيطه لتنفيذ عملية طعن.

وأضافت القناة، أنه وفقًا للتقارير الأولية، "كان الشاب -من سكان شرقي القدس- يعتزم تنفيذ عملية طعن حوالي الساعة 5:30 صباحًا، والذي أحبطته الشرطة في وقت لاحق، وتم اعتقال المشتبه به من قبل ضباط حرس الحدود، حيث ألقى خلاله بالسكين التي كانت في جيب سرواله وتم اقتياده للمزيد من التحقيق.

وأوضحت القناة أن الشرطة الإسرائيلية ستطلب اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه به.

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