جامعة الأزهر بغزة تستقبل وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الهندية





وكان في استقبال الوفد بمكتب رئيس الجامعة الدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة، والمهندس محمد الوزير مدير وحدة المشاريع بالجامعة، وذلك في إطار التعاون الثقافي والعلمي وبحث سبل مد جسور التعاون بين الجانبيين.



وأعرب الدكتور أبو فول خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الهندي والفلسطيني، مشيداً بدور جمهورية الهند الداعم والمساند لقضيتنا الفلسطينية، مؤكداً دورها في مسيرة نجاح الجامعة ودعمها المشاريع الحيوية والهامة منذ البداية، حيث كان للهند الصديقة بصمة واضحة بإنشاء مكتبة الجامعة المركزية جواهر لال نهرو.









بدوره أكد أ.د. ميلاد على عمق العلاقات الفلسطينية الهندية، مشيراً إلى أن التعليم من أهم محاور تنمية الدول، متطلعاً لتطوير العلاقات الثنائية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم ما بين الجامعات الهندية وجامعة الأزهر، لافتاً إلى التقدم الكبير لمسيرة الجامعة سواء على الصعيد الأكاديمي أو الإنشائي، متطرقاً إلى النجاحات التي يحققها الباحثين والعاملين بالجامعة من خلال مشاركاتهم العلمية، وكذلك النجاحات التي يحققها طلبة وخريجي هذه الجامعة بالمسابقات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها.



من جانبه أشار السفير كومار إلى أن علاقة البلدين التاريخية بدأت مبكراً، واستمرت بكل عمق ومتانة على مستوى مختلف المجالات والقطاعات، معرباً عن اهتمام بلاده بتقوية العلاقات الثنائيــة، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين جامعة الأزهر والجامعات الهندية على مختلف المستويات، بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب تطوير التبادل الطلابي، بالإضافة إلى التبادل الثقافي والعلمي وغيرها من المجالات الأخرى.



وفي ختام الزيارة تم اصطحاب السفير الهندي بجولة شملت عدداً من مرافق الجامعة، كانت إحداها المكتبة المركزية جواهر لال نهرو،والمكتبة الالكترونية التي تواكب التطور التكنولوجي العالمي، وأكد الطرفان خلال الجولة على أهمية تبادل الخبرات بين جامعة الأزهر والسفارة الهندية وذلك من خلال المؤتمرات وورش العمل والتبادل الثقافي .





وتطرق أبو فول لمراحل التطور والتحديث التي تشهدها الجامعة على مختلف الصعد، وحرصها على توثيق سبل التعاون مع مختلف الجهات الثقافية، وحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى العلمي لطلبة الجامعة، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلبة كافة بما يسهم في تحصيلهم العلمي ليكونوا خير سفراء في بلدانهم بعد تخرجهم، إضافة إلى توفير البيئة الجامعية الآمنة لطلبتها.بدوره أكد أ.د. ميلاد على عمق العلاقات الفلسطينية الهندية، مشيراً إلى أن التعليم من أهم محاور تنمية الدول، متطلعاً لتطوير العلاقات الثنائية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم ما بين الجامعات الهندية وجامعة الأزهر، لافتاً إلى التقدم الكبير لمسيرة الجامعة سواء على الصعيد الأكاديمي أو الإنشائي، متطرقاً إلى النجاحات التي يحققها الباحثين والعاملين بالجامعة من خلال مشاركاتهم العلمية، وكذلك النجاحات التي يحققها طلبة وخريجي هذه الجامعة بالمسابقات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها.من جانبه أشار السفير كومار إلى أن علاقة البلدين التاريخية بدأت مبكراً، واستمرت بكل عمق ومتانة على مستوى مختلف المجالات والقطاعات، معرباً عن اهتمام بلاده بتقوية العلاقات الثنائيــة، داعياً إلى تعزيز العلاقات بين جامعة الأزهر والجامعات الهندية على مختلف المستويات، بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب تطوير التبادل الطلابي، بالإضافة إلى التبادل الثقافي والعلمي وغيرها من المجالات الأخرى.وفي ختام الزيارة تم اصطحاب السفير الهندي بجولة شملت عدداً من مرافق الجامعة، كانت إحداها المكتبة المركزية جواهر لال نهرو،والمكتبة الالكترونية التي تواكب التطور التكنولوجي العالمي، وأكد الطرفان خلال الجولة على أهمية تبادل الخبرات بين جامعة الأزهر والسفارة الهندية وذلك من خلال المؤتمرات وورش العمل والتبادل الثقافي .

رام الله - دنيا الوطناستقبلت جامعة الأزهر-غزة وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الهندية ضم السفير الهندي بفلسطين سونيل كومار وفيجى سنج، ودانيش اودنيا، وهاريس كومار، وراكي بولوسو، ومن جمعية الصداقة الفلسطينية الهندية الدكتور أكرم قويدر رئيس الجمعية، وعضوي مجلس إدارة الجمعية، المهندس فتحي طبيل، والدكتورة أمل الوزير.