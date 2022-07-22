شؤون فلسطينية

فارس: قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ لعواودة يؤكد مجددًا عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال

فارس: قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ لعواودة يؤكد مجددًا عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ، قدورة فارس، إنّ قرار محكمة الاحتلال يوم أمس بتثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة شهور، وذلك رغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له؛ يؤكد مجددًا أنّ التّوجه لمحاكم الاحتلال، أمر عبثي لا معنى له، ويدفعنا مجددًا إلى مواصلة دعم وترسيخ خطوة المعتقلين الإداريين في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وإيجاد طرق جديدة لمواجهة هذه الجريمة. 

وأضاف فارس، إنّ ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال ليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة من حيث مستوى التطرف الحاصل، فإن كان قبل سنوات يوجد مسار كان بالإمكان تحقيق فيه أي اختراق على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقًا بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكنًا. 

وتابع فارس، إن التحولات التي نشهدها اليوم على هذا الصعيد ليس منفصلًا عن حالة التطرف المتصاعدة من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، ولربما نشهد اليوم نموذجين لقضيتين إلى جانب قضية المعتقلين خليل عواودة ورائد ريان، وهما قضية الأسير محمد الحلبي، والأسير أحمد مناصرة، بما فيهما من تفاصيل كثيفة تثبت حالة العبث من التوجه للمحاكم التي تٌنفذ فقط أوامر المستويين السياسيّ والأمنيّ. 

ودعا فارس مجددًا إلى ضرورة إعادة تقييم ما يجري داخل أروقة محاكم الاحتلال، حيث ساهم استمرار التوجه لها في بعض القضايا تحديدًا في قضايا الاعتقال الإداريّ إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار باعتقال المئات إداريّا بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن. 

من الجدير ذكره أن جهودًا حثيثة يبذلها الأسرى في قضية المعتقلين عواودة وريان، ومن المنتظر أن تُعقد اليوم جلسة بين ممثلي الأسرى وممثلي عن إدارة السجون، بشأن قضيتهما، علمًا أن مجموعة من أسرى الجهاد الإسلامي كانوا قد شرعوا بإضراب إسنادي لهما، ومن المتوقع أنّه وفي حالة فشلت نتائج الجلسة اليوم، أن يشرع مجموعة من أسرى الجبهة الشعبية في إضراب إسنادي. 

أخبار ذات صلة

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

المجلس الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له ناصر الدين الشاعر

المجلس الوطني يدين الاعتداء الذي تعرض له ناصر الدين الشاعر

ماذا قالت حركة (فتح) حول حادثة اغتيال القيادي بـ(حماس) ناصر الدين الشاعر؟

ماذا قالت حركة (فتح) حول حادثة اغتيال القيادي بـ(حماس) ناصر الدين الشاعر؟

اعتقال مواطن فلسطيني بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في القدس

اعتقال مواطن فلسطيني بزعم نيته تنفيذ عملية طعن في القدس

جامعة الأزهر بغزة تستقبل وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الهندية

جامعة الأزهر بغزة تستقبل وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الهندية

دويكات: الأجهزة الأمنية باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الدكتور الشاعر

دويكات: الأجهزة الأمنية باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الدكتور الشاعر

(حماس): ندعو لتحقيق فوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور الشاعر

(حماس): ندعو لتحقيق فوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور الشاعر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

إدارة سجون الاحتلال تساوم الأسير صوفان بتقديم العلاج له على نفقته الخاصة

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

التميمي يدين الاعتداء على ناصر الدين الشاعر

فارس: قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ لعواودة يؤكد مجددًا عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال

فارس: قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ لعواودة يؤكد مجددًا عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال

الخارجية: وقف الاستيطان وجرائم المستوطنين المدخل الوحيد لحماية حل الدولتين

الخارجية: وقف الاستيطان وجرائم المستوطنين المدخل الوحيد لحماية حل الدولتين

الشيخ: الرئيس أصدر أمره للأجهزة الأمنية بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الشاعر

الشيخ: الرئيس أصدر أمره للأجهزة الأمنية بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الشاعر

إصابة ناصر الدين الشاعر برصاص مجهولين بمدينة نابلس

إصابة ناصر الدين الشاعر برصاص مجهولين بمدينة نابلس

شؤون اللاجئين بالمنظمة تبحث مع الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات الضفة

شؤون اللاجئين بالمنظمة تبحث مع الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات الضفة

الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية بقيمة 5 مليون شيكل

الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية بقيمة 5 مليون شيكل

منوعات

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم &#34;كيرة والجن&#34; يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم "كيرة والجن" يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

عربي

ميقاتي يحذر من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

ميقاتي يحذر من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس