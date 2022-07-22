دويكات: الأجهزة الأمنية باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الدكتور الشاعر

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء طلال دويكات، المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: "إن أجهزة الأمن الفلسطينية باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس، حول حادثة إطلاق النار على ناصر الدين الشاعر، حيث أصدر أوامره بإجراء تحقيق فوري ومتابعة حثيثة من أجل الوصول إلى الجناة، وتقديمهم للعدالة".وأضاف دويكات، مساء اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تؤكد أن حادثة الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر عمل مدان ومرفوض، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية وهي تتمنى الشفاء العاجل للدكتور الشاعر، تؤكد أنها ستبذل قصارى جهودها من أجل القضاء على كل مظاهر الفوضى والفلتان والحفاظ على الدم الفلسطيني، تحقيقا للعدالة وحماية للقانون.