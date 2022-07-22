البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة حول صحة بايدن





رام الله - دنيا الوطنأصدر البيت الأبيض يوم الجمعة بيانا كشفه من خلاله تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بـ(كورونا).وقدم كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا عن الحالة الصحية للرئيس بعد يوم من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال البيت الأبيض في بيان نشره على (تويتر): "أكمل الرئيس بايدن يومه الأول من تناول "باكسلوفيد" وتحسنت أعراضه".و"باكسلوفيد" هو دواء من إنتاج شركة "فايزر" لعلاج مرضى كورونا.وأضاف البيان أن درجة حرارة بايدن وصلت مساء الخميس إلى 99.4 درجة فهرنهايت، والتي استجابت بشكل إيجابي للأسيتامينوفين (TYLENOL)، وظلت درجة حرارته طبيعية منذ ذلك الحين.وذكر أن أعراضه تتصف بسيلان الأنف والتعب، مع سعال عرضي، مشيرا إلى أن الرئيس سيواصل تناول عقار "باكسلوفيد".وأوضح أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".