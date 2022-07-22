(حماس): ندعو لتحقيق فوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور الشاعر

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، القيادي في الحركة، في وقت سابق من اليوم، من قبل مجهولين في مدينة نابلس.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: "تدين الحركة، محاولة الاغتيال الآثمة والغادرة لنائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر، القامة الوطنية وصاحب التاريخ الوطني والنضالي الطويل ضدّ الاحتلال، وندعو إلى التحقيق الفوري لمحاسبة الفاعلين مهما كانت مواقعهم".وأكد قاسم، أن محاولة اغتيال الدكتور الشاعر، الأكاديمي والشخصية الوطنية الجامعة، تدقّ ناقوس الخطر بأنّ هناك مَن يحاول ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويغيّب الأصوات الوطنية الشريفة، خدمة للاحتلال الإسرائيلي، ولأجندات خارجية تتناقض ومبادئ شعبنا المقاوم الحرّ، على حد تعبيره.وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس: "إنّ هذه الجريمة التي تأتي بعد أسابيع معدودة من تعرض الدكتور الشاعر لاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح السابق منتصف يونيو/حزيران الماضي، تستوجب حمايته وحماية الشخصيات الوطنية كافة، وعدم تركهم لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه المجرمين، ونعبّر في حركة حماس عن أسفنا للتصريحات غير المسؤولة في التحريض الداخلي وتحريك نار الفتنة بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية، التي تنتج عنها مثل هذه الجرائم والانتهاكات"، على حد قوله.