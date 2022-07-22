الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الموقع في تركيا



من جانبه، صرح مصدر في الأمم المتحدة مطلع على نص الوثيقة بأن مذكرة تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.



وقال المصدر: "إن هذه المذكرة تدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل ممثلي روسيا والأمم المتحدة"، مضيفا أن الوثيقة "ستبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات".



وأوضح أنه إذا قرر الطرفان إنهاء العمل بالمذكرة، فسيتعين عليهما إبلاغ بعضهما البعض خطيا قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع.



وأشار إلى حقيقة أن "المذكرة ليست معاهدة دولية ولا تنص على أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي".



أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقع مذكرة حول توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية



رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن "الصفقة الغذائية" التي أبرمت، اليوم الجمعة، في اسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا، تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.وقال: "أود أن أصف العملية. هي تصدير للحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية من أوديسا وميناءين آخرين عبر البحر الأسود"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).