عاجل

  • دويكات: الأجهزة الأمنية باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس بالتحقيق الفوري في حادثة إطلاق النار على الدكتور الشاعر

دولي

الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الموقع في تركيا

الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الموقع في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن "الصفقة الغذائية" التي أبرمت، اليوم الجمعة، في اسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا، تشمل تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.

وقال: "أود أن أصف العملية. هي تصدير للحبوب والمنتجات الغذائية والأسمدة الأوكرانية من أوديسا وميناءين آخرين عبر البحر الأسود"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبه، صرح مصدر في الأمم المتحدة مطلع على نص الوثيقة بأن مذكرة تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.

وقال المصدر: "إن هذه المذكرة تدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من قبل ممثلي روسيا والأمم المتحدة"، مضيفا أن الوثيقة "ستبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات".

وأوضح أنه إذا قرر الطرفان إنهاء العمل بالمذكرة، فسيتعين عليهما إبلاغ بعضهما البعض خطيا قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع.

وأشار إلى حقيقة أن "المذكرة ليست معاهدة دولية ولا تنص على أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وقع مذكرة حول توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية

أخبار ذات صلة

عبر بيان له.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة حول صحة بايدن

عبر بيان له.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة حول صحة بايدن

(تويتر) يتكبد خسائر بقيمة 270 مليون دولار وإيراداته تنخفض 1%

(تويتر) يتكبد خسائر بقيمة 270 مليون دولار وإيراداته تنخفض 1%

بحضو غوتيريش.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقاً تاريخياً في إسطنبول

بحضو غوتيريش.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقاً تاريخياً في إسطنبول

جنرال أمريكي يكشف أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.. هذا ما تسعى له

جنرال أمريكي يكشف أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.. هذا ما تسعى له

وزير الخارجية الإيراني لـ &#34;السعودية&#34;: مستعدون لمواصلة الحوار على المستوى السياسي

وزير الخارجية الإيراني لـ "السعودية": مستعدون لمواصلة الحوار على المستوى السياسي

علماء يكتشفون طريقة جديدة ومبتكرة لرؤية البدايات الأولى لتشكل الكون

علماء يكتشفون طريقة جديدة ومبتكرة لرؤية البدايات الأولى لتشكل الكون

الولايات المتحدة: تحذيرات من اشتداد موجة الحر في البلاد

الولايات المتحدة: تحذيرات من اشتداد موجة الحر في البلاد

غانتس: إسرائيل شاركت في 10 مناورات متعددة مع دول المنطقة منذ اتفاقيات التطبيع

غانتس: إسرائيل شاركت في 10 مناورات متعددة مع دول المنطقة منذ اتفاقيات التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شؤون اللاجئين بالمنظمة تبحث مع الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات الضفة

شؤون اللاجئين بالمنظمة تبحث مع الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات الضفة

الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية بقيمة 5 مليون شيكل

الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية بقيمة 5 مليون شيكل

قوة خاصة بجيش الاحتلال تعتقل شاباً من نابلس على طريق أريحا

قوة خاصة بجيش الاحتلال تعتقل شاباً من نابلس على طريق أريحا

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية والخليل

الاحتلال ينشر مناقصًة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية في القدس

الاحتلال ينشر مناقصًة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية في القدس

رام الله: مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون من أراضي ترمسعيا

رام الله: مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون من أراضي ترمسعيا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في الخليل وجنين

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في الخليل وجنين

منوعات

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم &#34;كيرة والجن&#34; يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم "كيرة والجن" يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

عربي

ميقاتي يحذر من &#34;كارثة ثانية&#34; في مرفأ بيروت

ميقاتي يحذر من "كارثة ثانية" في مرفأ بيروت

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالأجهزة الأمنية

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس