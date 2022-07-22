الشيخ: الرئيس أصدر أمره للأجهزة الأمنية بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الشاعر
عقب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على حادثة إطلاق النار على ناصر الشاعر، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، برصاص مجهولين في مدينة نابلس.
وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته في موقع (تويتر)، مساء اليوم الجمعة: "ندين بشده اطلاق النار على الاخ ناصر الدين الشاعر ونعتبره عملا إجراميا ولا يليق ابدا باخلاقنا الوطنية ويجب محاسبة الفاعلين".
وأشار الشيخ، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصد أمره للاجهزة الامنية بالتحقيق الفوري والقبض على الجناة.
وكان المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات قد أعلن إصابة الدكتور ناصر الدين الشاعر بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في نابلس.
ولفت إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري عن الفاعلين.
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