الشيخ: الرئيس أصدر أمره للأجهزة الأمنية بالتحقيق بحادثة إطلاق النار على الشاعر

وكان المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات قد أعلن إصابة الدكتور ناصر الدين الشاعر بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في نابلس.





ولفت إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري عن الفاعلين.









