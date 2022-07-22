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الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية بقيمة 5 مليون شيكل

الصالح يفتتح عددا من المشاريع التطويرية بقيمة 5 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، عددا من المشاريع التطويرية والتنموية في محافطة طولكرم، بتنفيذ وتمويل من الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبقيمة 5 مليون شيكل.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للمحافطة، افتتح خلالها مشروع مقر للمجلس القروي وعيادة صحية في جبارة، ومشروع طرق داخلية في بلدة كور، وقاعة متعددة الاغراض لبلدية الكفريات، وطرق داخلية في شويكة، وشارع ذنابة في طولكرم.

وبارك الصالح افتتاح هذا المشاريع التي تؤكد حرص الوزارة وسعيها الدؤوب لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها في العديد من المجالات الحيوية، لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم.

وخلال لقائه مع رؤساء الهيئات المحلية في منطقة الكفريات، أكد الصالح أهمية دور بلدية الكفريات في تعزيز العمل والتخطيط المشترك الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة ككل، وتوحيد الجهود من أجل حشد المزيد من الدعم لتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم كافة شرائح المجتمع المحلي.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة وطواقمها تتابع كافة القضايا التي طرحت خلال لقاءات سابقة مع بلدية الكفريات، وتعمل على معالجة كافة الملفات والقضايا حسب اختصاصها وبما يحقق المصلحة العامة، مؤكدا أن ابواب الوزارة مفتوحة دائما للجميع.

واستمع الصالح لاحتياجات الهيئات المحلية في المنطقة بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، وامين سر اقليم فتح في طولكرم اياد جراد، وتضمنت الاحتياجات مشاريع البنية التحتية، والمخطط الهيكلي، والمياه، والكهرباء، وغيرها.

هذا والتقى الصالح مع محافظ طولكرم عصام ابو بكر والذي اطلعه بدوره على واقع الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية في المحافظة وأهم احتياجاتها من المشاريع التنموية التطويرية، وبخاصة مشاريع البنية التحتية.

وخلال زيارة لبلدية طولكرم، اطلع الصالح على خطط العمل للبلدية وابرز الاجراءات التي اتخذها المجلس البلدي من أجل تطوير العمل في مختلف النواحي الادارية والمالية والفنية، بالإضافة لأهم الاحتياجات من المشاريع الملحة للتنفيذ والتي تخدم اهالي المدينة وتسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم.


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