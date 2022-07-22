شؤون فلسطينية

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم

السيسي: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، سواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو في الداخل الفلسطيني بما فيها جهود إعادة إعمار غزة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

و أكد السيسي، على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

ومن جانبه، أعرب ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

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