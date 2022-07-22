دولي

جنرال أمريكي يكشف أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.. هذا ما تسعى له

جنرال أمريكي يكشف أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.. هذا ما تسعى له
الجنرال مايكل كوريلا
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا إن "توطيد التعاون بين إسرائيل والدول العربية في مجال الدفاعات الجوية واعتراض الصواريخ يحتل مرتبة عالية في سلم الأولويات الأمريكية في المنطقة".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الجنرال الأمريكي قد أوضح أن تهديد الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية بات يعد من أخطر التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية في الشرق الأوسط .

وتابع: "وعليه فان واشنطن تريد تعزيز التعاون بين إسرائيل وهذه الدول بواسطة تنسيق قدرات الإنذار المبكر والاستخبارات والاعتراض التي تملكها هذه الدول".

كما وأكد أن الولايات المتحدة لم ولن تنسحب من الشرق الأوسط وأنها لا تزال ملتزمة بضمان أمن الدول الحليفة لها في المنطقة إذ أن هناك منافسة شديدة على النفوذ فيها من قبل روسيا والصين.

وأضاف أنه شخصيا يشدد على هذا الالتزام الراسخ من خلال الزيارات التي يقوم بها للدول في المنطقة التي تعد ذات أهمية بالغة بالنسبة لحركة التجارة العالمية.

وأشار الجنرال كوريلا إلى أن دمج القوات الإسرائيلية كجزء في قيادة المنطقة المركزية الأمريكية سيستغرق وقتا إلا أنه سيأتي بثماره في نهاية الأمر.

وزاد: "دول المنطقة ستلاحظ المنفعة الناجمة عن هذه الخطوة"، متابعًا أن "اتفاقيات إبراهام تخدم الأمن الإقليمي من خلال تضافر القوة العسكرية لعدة دول في مواجهة التهديدات المختلفة".

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