شؤون فلسطينية

الاحتلال ينشر مناقصًة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية في القدس

الاحتلال ينشر مناقصًة لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية في القدس
الوحدات الاستيطانية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سلطات الاحتلال مناقصة لبناء 83 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" المقامة على أراضي القدس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن المناقصة طرحت مباشرة بعد زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لفلسطين المحتلة.

 و"جفعات هاماتوس" مستوطنة أقيمت على جبل أبو غنيم، وترتفع 813 متر فوق مستوى سطح البحر بين بيت صفافا وصور باهر.

وتم الترويج للخطة الاستيطانية الجديدة بين عامي 2007 و2012، وتشمل بناء حوالي 2600 وحدة استيطانية، وبناء مجمع فندقي على طول طريق الخليل ومنطقة عمل وخدمات بلدية.

ويمكن للبناء الاستيطاني الجديد أن يخلق سلسلة إقليمية من شأنها أن تقطع القدس عن بيت لحم.

وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، أُصدرت مناقصة لبناء 1،257 وحدة استيطانية في الموقع.

وقد أظهرت معطيات حديثة أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، قارب على نصف مليون مستوطن، دون أن يشمل ذلك 220 ألفاً في القدس.

وذكرت المعطيات أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية وغور الأردن، بلغ 491 ألفا و923 مستوطنا، يقيمون في حوالي 150 مستوطنة.

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