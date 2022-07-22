رام الله: مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون من أراضي ترمسعيا

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم الجمعة، وكسروا عشرات أشجار الزيتون، من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر محلي، بأن عددا من مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، تسللوا مع ساعات الفجر الأولى إلى منطقة سهل ترمسعيا ، وقطعوا وكسروا 30 شجرة زيتون، تبلغ أعمارها (25 عاماً)، عرف من بين أصحابها المواطن شكري سعيد زعتر.وأضاف، أن المستوطنين أغلقوا طريق أبو عين القريبة من السهل بالحجارة، لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وتفقدها، لافتا إلى أنهم نصبوا قبل فترة عددا من الخيام فوق الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.وكان مستوطنون، اقتحموا ظهر اليوم الجمعة، موقع تل أريحا القديم الأثري في مدينة أريحا، لليوم الثاني على التوالي.وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا موقع أريحا الأثري، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، وسط منع المواطنين من الاقتراب، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.