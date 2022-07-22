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شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته

شاهد: على خلفية دخول صحفي إسرائيلي.. شرطة مكة تعتقل مواطناً سعودياً سهّل مهمته
صحفي إسرائيلي في مكة المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على مواطن سعودي متواطئ قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين.

وقالت شرطة منطقة مكّة، إن وصول الصحفي للمكان "مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة".

يأتي ذلك بعدما نشر مراسل (القناة 13) الإسرائيلية مقطع فيديو،  يظهر فيه وهو مكة المكرمة، حيث أصبح أول مراسل يعمل في وسيلة إعلام إسرائيلية، يتمكن من دخول مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية والشروع في رحلة فيها.

واقترب المراسل من برج الساعة والكعبة، والوصول إلى جبل عرفة".


 



ونوّه المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة.

وقد تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

وقالت شرطة مكة المكرمة، إن الصحفي يحمل الجنسية الأميركية، مشيرة إلى أن نشر فيديو لجولة قام بها داخل مكة المكرمة عبر مروره المسار الخاص بالمسلمين، "مخالفة صريحة لأنظمة المملكة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين"

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المختصة بالتدخل.

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