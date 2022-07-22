قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان في الخليل وجنين





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شاباً من البلدة القديمة من مدينة الخليل، واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس أبو سنينة من منزله في البلدة القديمة من مدينة الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، ثلاثة شبان من مخيم جنين وبلدة قباطية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يونس محمد شعبان عطية، أثناء عودته من الأردن، كما اعتقلت الشقيقين صابر وعبود الشقفة بمحاذاة جدار الفصل العنصري شمال شرق جنين.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، أربعة مواطنين في الخليل، وجنين.