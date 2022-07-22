وزير الخارجية الإيراني لـ "السعودية": مستعدون لمواصلة الحوار على المستوى السياسي





وعُقدت 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين في الأشهر الأخيرة في العراق، الذي يشترك في حدود مع البلدين.



في سياق آخر، قال عبد اللهيان: إن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى طهران قريباً"، حسب ما نقل موقع (الشرق للأخبار).



وكانت الإمارات قد أعلنت منتصف تموز/يوليو الجاري، أنها تبحث إرسال سفير إلى إيران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، أن "النهج التصادمي مع طهران ليس شيئاً تدعمه أبوظبي".



وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في نيسان/أبريل الماضي، أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن قناعته بأن "التفاهم بات قريباً" بين الرياض وطهران.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، إن طهران أبلغت الرياض استعدادها "مواصلة الحوار على المستوى السياسي".وأضاف في حوار مع (التلفزيون الإيراني) ونقلته وكالة أنباء (فارس)، بأن بلاده أجرت خمس جولات من المباحثات "الأمنية" مع المملكة العربية السعودية.