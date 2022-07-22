شؤون فلسطينية

التشريعي بغزة: انسحاب الأطباء من مستشفى كمال عدوان "خطوة خطيرة وجريمة جديدة بحق شعبنا"

التشريعي بغزة: انسحاب الأطباء من مستشفى كمال عدوان "خطوة خطيرة وجريمة جديدة بحق شعبنا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الجمعة، إنها تتابع قضية انسحاب 42 طبيبًا في تخصصات مختلفة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية  من مستشفى كمال عدوان، للوقوف على أسباب ذلك وتداعياته.

وقالت اللجنة على لسان رئيسها، عبد الرحمن الجمل، إن "أية تعليمات أدت إلى انسحاب الأطباء تمثل خطوة خطيرة وجريمة جديدة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة واستهتارا بأرواح المرضى".

وأضافت: أن المطلوب هو العدول الفوري عن قرار الانسحاب من المستشفى تأدية للواجب الإنساني وحفاظا على شرف المهنة"، مشيرة إلى أن "أساليب الضغط والابتزاز التي تمس حياة المواطنين مدانة ومرفوضة إنسانيا ووطنيا وأخلاقياً".

وكان سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال في تصريحات إذاعية، مساء الخميس، إن 42 طبيباً غادروا مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأضاف معروف: إن الأطباء من تخصصات مختلفة ويتقاضون رواتبهم من السلطة في رام الله، مشيراً إلى أنهم غادروا المستشفى بناء على تعليمات وردت لهم دون إبداء أسباب.

من جهتها، نفت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إعطاءها أوامر لكوادرها بمغادرة المراكز الطبية في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الوزارة لم تعطي أي أوامر بمغادرة المراكز الطبية بما فيها مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

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