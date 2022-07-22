ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

شهدت العاصمة الليبية، طرابلس، في وقت متأخر من مساء الخميس، اندلاع اشتباكات أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين.





ووفق الهلال الأحمر الليبي، فقد سقط 5 ضحايا بينهم طفل، وأصيب 15 في منطقة فرناج.



ووقعت الاشتباكات بسبب خروج رتل لقوة الردع الخاصة لتحرير أحد أفراد القوة من أيدي عناصر عناصر كتيبة "ثوار طرابلس" الموجودين بمعسكر السعداوي، وفق ما نقل موقع (الشرق للأخبار).



وتم إغلاق الطرق الرئيسية لمناطق بالعاصمة منها جزيرة الفرناج وحي زاوية الدهماني وضاحية عين زارة، فيما انتشرت "حالة من الرعب والهلع انتشرت بين المدنيين.



وخرجت أرتال مسلحة من "اللواء 444" من معسكراتها في اتجاه العاصمة، لفض الاشتباكات.



يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المجلس الرئاسي الليبي، بياناً طالب فيه أطراف الصراع بـ"وقف النار والعودة إلى مقراتهم فوراً"، وفتح تحقيق في أسباب



وطالب المجلس في بيان على حسابه الرسمي في (فيسبوك) "انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية للحفاظ على أمن المواطنين ونتيجة للاشتباكات العسكرية داخل مدينة طرابلس، فإننا نطلب على وجه السرعة وقف النار ونطالب بفتح تحقيق من قبل النائب العام والمدعي العام العسكري للوقوف على أسباب الاشتباكات".



كما حض البيان وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بـ "اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن داخل العاصمة".



رام الله - دنيا الوطن