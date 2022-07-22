عاجل

  • "الصحة العالمية": وفاة أكثر من 1700 شخص جراء موجة الحر في إسبانيا والبرتغال

عربي

الخارجية العراقية: إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن هجوم دهوك "مزحة سوداء لا نقبلها"

الخارجية العراقية: إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن هجوم دهوك "مزحة سوداء لا نقبلها"
جانب من قصف محافظة دهوك
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن الهجوم في دهوك، الذي أودى بحياة تسعة مدنيين في منتجع سياحي في كردستان "مزحة سوداء لا تقبلها الدبلوماسية العراقية".

وأكدت على لسان المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أنها ستتحرك لطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث "الجريمة واستصدار قرار دولي".

وأشارت في الوقت نفسه إلى احتمالية أن يلجأ العراق إلى الورقة الاقتصادية، وفق ما نقلت (الشرق للأخبار).

وقال الصحاف: إن "الوزارة تتخذ الآن أقصى القواعد الإجرائية الممكنة ضمن العمل الدبلوماسي، وأصدرنا بياناً يوم أمس أدان الاعتداء بأشد العبارات، واليوم سلمنا السفير التركي علي رضا جوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وأضاف، أنه "تمت اليوم مفاتحة ممثلية العراق الدائمة في نيويورك، وسيصار للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي واستصدار قرار يضمن للعراق سلامته وأمنه، ولا زلنا نحشد الجهود عبر التواصل رفيع المستوى، والخارجية تتحرك بهدف حشد موقف قوي يمنع تكرار هكذا اعتداءات ويضع حداً قطعياً لها".

وتابع الصحاف أن "الاعتداء الأخير هو الأخطر ضمن سلسلة الاعتداءات التركية في العراق، وهي لا تتوافر على أي تنسيق مع الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "أنقرة تتذرع بأنها تلاحق مجموعات وأفراد تابعين لحزب العمال الكردستاني لتحييدهم".

وتابع أن "ما تقوله تركيا إن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق، يلزمها رغم ذلم بأن تطلب إذن الحكومة العراقية، وأن لا يتجاوز التوغل 5 كيلومترات"، مشدداً أن أنقرة "لم تلتزم بالمحضر ذاته".

أخبار ذات صلة

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

للمرة الأولى في تاريخها.. وكالة الأنباء الرسمية في لبنان تتوقف عن نشر الأخبار

للمرة الأولى في تاريخها.. وكالة الأنباء الرسمية في لبنان تتوقف عن نشر الأخبار

سوريا: ثلاثة شهداء وسبعة جرحى بعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

سوريا: ثلاثة شهداء وسبعة جرحى بعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

الأردن: لجنة أممية تطلق مبادرة للتعافي والتنمية في اليمن

الأردن: لجنة أممية تطلق مبادرة للتعافي والتنمية في اليمن

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن سد النهضة

السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن سد النهضة

الحكومة التركية تستدعي القائم بالأعمال العراقي

الحكومة التركية تستدعي القائم بالأعمال العراقي

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في &#34;قصف حوثي&#34; بالبيضاء

اليمن: أربعة قتلى وثمانية جرحى في "قصف حوثي" بالبيضاء

الكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في السودان

الكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اختتام ملتقى فلسطين للرواية العربية في دورته الخامسة

اختتام ملتقى فلسطين للرواية العربية في دورته الخامسة

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مدينة القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من مدينة القدس

غزة: &#34;المرور&#34; تكشف تفاصيل حالة الطرق لليوم الجمعة

غزة: "المرور" تكشف تفاصيل حالة الطرق لليوم الجمعة

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

الصحة برام الله تنفي إعطاء أوامر لكوادرها بمغادرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

الصحة برام الله تنفي إعطاء أوامر لكوادرها بمغادرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة

ابنة وزير الحكم المحلي تعلق على أنباء تعيينها في وزارة الأشغال

ابنة وزير الحكم المحلي تعلق على أنباء تعيينها في وزارة الأشغال

صور: اكتمال عودة حجاج قطاع غزة

صور: اكتمال عودة حجاج قطاع غزة

الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

الهلال الأحمر: قرار بوقف تنفيذ العصيان الشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ

منوعات

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم &#34;كيرة والجن&#34; يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

بأرباح 76 مليون جنيه..كاتب فيلم "كيرة والجن" يكشف السبب الذي دفعه لكتابته 14 مرة

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

محمد صبحي يكتب منشوراً غامضاً على (فيسبوك)..فمن قصد؟

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

أمين يهدي زوجته الدكتورة خلود منزلًا فاخرًا في هذه الدولة!

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

اليوتيوبر بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من دولارات حقيقية..والجمهور يكذّبها

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

على خطى هبة مجدي.. منة عرفة تظهر بالمايوه

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

شاهد: برومانسية طاغية..رحمة رياض في أحضان زوجها الوسيم

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

تذكرون روزاليندا المكسيكية..هكذا أصبحت بعد 23 عاماً

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

في أحدث ظهور له..لماذا ارتدى براد بيت تنورة نسائية؟

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

ابنة حسن أبو السعود تهدّد شيرين..والأخيرة ترد

عربي

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

ليبيا: سقوط ضحايا ومصابين في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

الخارجية العراقية: إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن هجوم دهوك &#34;مزحة سوداء لا نقبلها&#34;

الخارجية العراقية: إنكار الجانب التركي لمسؤوليته عن هجوم دهوك "مزحة سوداء لا نقبلها"

سوريا: ثلاثة شهداء وسبعة جرحى بعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

سوريا: ثلاثة شهداء وسبعة جرحى بعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

الأردن: لجنة أممية تطلق مبادرة للتعافي والتنمية في اليمن

الأردن: لجنة أممية تطلق مبادرة للتعافي والتنمية في اليمن