دولي

الولايات المتحدة: تحذيرات من اشتداد موجة الحر في البلاد

الولايات المتحدة: تحذيرات من اشتداد موجة الحر في البلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الأرصاد الجوية الأميركية، السكان من المخاطر التي قد تنجم عن موجة الحر القياسية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشتد في البلاد اليوم وغداً.

وقالت "الأرصاد الجوية الوطنية" في تغريدة على (تويتر): "هذا الأسبوع، تمّ حتى الآن تحطيم 60 درجة حرارة قياسية يومية".

ووفق ما نقلت (فرانس برس)، فإنه "يتوقع أن تسجَّل أرقام قياسية أخرى خلال الأسبوع المقبل"، حسب موقع (سكاي نيوز) عربية.

وفي أنحاء واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة، تجاوزت درجات الحرارة 38 درجة مئوية، في حين بلغت في بعض المناطق أكثر من 43 درجة مئوية.

وكانت الأرصاد الجوية حذّرت الثلاثاء من أنّ 100 مليون أميركي يسكنون في مناطق يشملها تحذير من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنّه من المتوقع أن يظلّ "جزء كبير من السكان" على هذه الحالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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