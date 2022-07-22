دولي

غانتس: إسرائيل شاركت في 10 مناورات متعددة مع دول المنطقة منذ اتفاقيات التطبيع

غانتس: إسرائيل شاركت في 10 مناورات متعددة مع دول المنطقة منذ اتفاقيات التطبيع
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن "اتفاقيات التطبيع تتيح توسيع العلاقات مع دول المنطقة في المسائل الأمنية، وإنشاء ما نسميه - الهيكل الإقليمي".

وأضاف في كلمة له في المؤتمر الأمني ​​لمعهد ASPEN بالولايات المتحدة الأمريكية، نقلتها (القناة 12) الإسرائيلية، أن "هذا يتناسب هذا مع انتقال إسرائيل للعمل تحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وفي هذه الأيام يتم إنشاء مظلة استراتيجية للتنسيق مع دول الشرق الأوسط والحفاظ على الأمن".

وتابع: غانتس: "منذ اتفاقيات التطبيع، كانت هناك مئات المحادثات والاجتماعات بين الأطراف، وشاركت إسرائيل في 10 مناورات متعددة على الأقل مع دول المنطقة".

وقال وزير جيش الاحتلال، إن دول الشرق الأوسط، تدرك أن إسرائيل يمكن أن تكون مصدر قوة، و"أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون جسرا، نحن لا نهدد دول الخليج - الإيرانيون يفعلون ذلك"، وفق تعبيره.

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